GF Vip 7, scoppia il ‘van gate’: emergono nuovi importanti dettagli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel corso dell’ultima diretta della settima edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno visto Alfonso Signorini rimproverare alcuni concorrenti. Sono Nicole, Micol e i due Edoardo che sono finiti al televoto per aver infranto il regolamento. Il riferimento va alla notte in cui i diretti interessati si sono riuniti nel van e ne avrebbero dette di tutti i colori. Affermazioni gravissime, secondo il conduttore, che non sarebbero potute neanche essere mandate in onda. Tuttavia ora spuntano nuovi dettagli. Grande Fratello Vip 7: scoppia il ‘van gate’ Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, l’attenzione è ricaduta sulla notte in cui Nicole, Micol e i due Edoardo si sono chiusi nel van e ne hanno dette di cotte e di crude sugli altri concorrenti e non solo. Frasi pesanti che hanno ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel corso dell’ultima diretta della settima edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno visto Alfonso Signorini rimproverare alcuni concorrenti. Sono Nicole, Micol e i due Edoardo che sono finiti al televoto per aver infranto il regolamento. Il riferimento va alla notte in cui i diretti interessati si sono riuniti nel van e ne avrebbero dette di tutti i colori. Affermazioni gravissime, secondo il conduttore, che non sarebbero potute neanche essere mandate in onda. Tuttavia ora spuntano. Grande Fratello Vip 7:ilDurante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, l’attenzione è ricaduta sulla notte in cui Nicole, Micol e i due Edoardo si sono chiusi nel van e ne hanno dette di cotte e di crude sugli altri concorrenti e non solo. Frasi pesanti che hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Milena Miconi scoppia in lacrime per la sorpresa della figlia Sofia al GF Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, scoppia il caso van: ecco cosa si sono detti Tavassi, Edoardo, Micol e Murgia - Shakeel25006566 : Milena Miconi scoppia in lacrime per la sorpresa della figlia Sofia al GF Vip: guarda - - Cattap3 : Milena Miconi scoppia in lacrime per la sorpresa della figlia Sofia al GF Vip: guarda - - andreastoolbox : Al GF Vip scoppia il van-gate, emerge di tutto: “Sconcerie, regolamento all’aria e vergogna” #GF #Al #Vip #il… -