GF Vip 7 | Le Spartane contro Antonella | “Andatevi a fare un esame di coscienza tutte e tre!”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 7, è scoppiata una feroce lite traFiordelisi e le tre “”, ovvero Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, a seguito di alcune battute rivolte da queste ultimela schermitrice, seguite da grasse risate che l’hanno infastidita ancora di più, finché la vippona non ha sbottato ed ha iniziato a dare filo da torcere ae tre le concorrenti. GF Vip 7, Giaele, Oriana e Micol si beffano di, la lite degenera La schermitrice ha notato che mentre passava Oriana Marzoli ha fatto un commento sulla sua capigliatura e ha notato che l’influencer venezuelana ha iniziato ha ridere rumorosamente prendendosi gioco di lei, assieme a Giaele De Donà e Micol Incorvaia. La vippona non è rimasta in silenzio: “Ma secondo te mi fate ...