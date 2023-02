GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 36: Ma allora i video ci sono quando vogliono! (Di venerdì 24 febbraio 2023) Finalmente una puntata che mi ha tenuta incollata alla TV fino alla fine con grande interesse. La storia del provvedimento per alcuni vipponi l’avevano tenuta nascosta e non se n’era parlato neanche nelle anticipazioni. La busta nera ci ha nutriti ieri sera. Ma ragazzi visto che quando vogliono i video saltano fuori? Addirittura hanno recuperato l’audio quasi impossibile da recuperare. Ma pensa te, quando si impegnano trovano tutto, quindi i video mai mostrati di tante cose avvenute sono stati nascosti sotto il tappeto di proposito, abbiamo capito. allora Micol, Tavassi, la Murgia e Donnamaria nascosti nel van a tarda notte hanno staccato i microfoni ambientali, pensavano di aver spento i loro e hanno detto delle cose non molto edificanti. Soprattutto Tavassi si è lasciato andare ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Finalmente una puntata che mi ha tenuta incollata alla TV fino alla fine con grande interesse. La storia del provvedimento per alcuni vipponi l’avevano tenuta nascosta e non se n’era parlato neanche nelle anticipazioni. La busta nera ci ha nutriti ieri sera. Ma ragazzi visto chevogliono isaltano fuori? Addirittura hanno recuperato l’audio quasi impossibile da recuperare. Ma pensa te,si impegnano trovano tutto, quindi imai mostrati di tante cose avvenutestati nascosti sotto il tappeto di proposito, abbiamo capito.Micol, Tavassi, la Murgia e Donnamaria nascosti nel van a tarda notte hanno staccato i microfoni ambientali, pensavano di aver spento i loro e hanno detto delle cose non molto edificanti. Soprattutto Tavassi si è lasciato andare ...

