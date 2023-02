GF Vip 7, il provvedimento per Edoardo, Micol, Tavassi e Murgia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ecco il provvedimento disciplinare che il GF Vip 7 ha preso per Edoardo Donnamaria, Micol, Edoardo Tavassi e Murgia. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ecco ildisciplinare che il GF Vip 7 ha preso perDonnamaria,. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Novella_2000 : Micol, Edoardo, Murgia e Tavassi: ecco il provvedimento preso dal GF Vip 7 #gfvip - giuseppe_alto : Dopo l'eliminazione di Antonino Spinalbese al GF Vip è maturato un provvedimento per 5 vipponi nel corso della punt… - AntonelloFlena : @GrandeFratello Provvedimento ridicolo, nessun eliminato e in nomination altri 2 oltre a loro! Gf vip PILOTATO!! - blogtivvu : Microfoni staccati, spoiler e rivelazioni sessuali: provvedimento del GF Vip per 4 Vipponi, decisione e busta nera… - Vip___era : RT @letmetalktw: Pff alla fine possiamo dirlo. CHE PROVVEDIMENTO INUTILE #GFVIP #DONNALISI #ORIELE #INCORVASSI -