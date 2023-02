Gf Vip 7, gli Incorvassi “inchiodati” dal Van-gate: la reazione di Guendalina Tavassi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non è passata indifferente a tutti gli Spartani della Casa del Grande Fratello Vip la punizione inflitta a Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia nel corso della diretta andata in onda ieri sera. I quattro Vipponi sono stati mandati d’ufficio al televoto per i fatti avvenuti all’interno del van. Secondo Luca Onestini si è trattata di una mossa per eliminare uno di loro. Dopo la puntata gli Spartani si sono lamentati di quanto accaduto, soffermandosi sul fatto che nel corso del mesi sono state commesse delle infrazioni peggiori. A scagliarsi contro la decisione del Grande Fratello anche Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo è intervenuta attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram, commentando in maniera molto dura la punizione agli Incorvassi: E ti pareva che dopo che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non è passata indifferente a tutti gli Spartani della Casa del Grande Fratello Vip la punizione inflitta a Edoardo, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia nel corso della diretta andata in onda ieri sera. I quattro Vipponi sono stati mandati d’ufficio al televoto per i fatti avvenuti all’interno del van. Secondo Luca Onestini si è trattata di una mossa per eliminare uno di loro. Dopo la puntata gli Spartani si sono lamentati di quanto accaduto, soffermandosi sul fatto che nel corso del mesi sono state commesse delle infrazioni peggiori. A scagliarsi contro la decisione del Grande Fratello anche. La sorella di Edoardo è intervenuta attraverso alcune storie sul suo profilo Instagram, commentando in maniera molto dura la punizione agli: E ti pareva che dopo che ...

