Gf Vip 7 | ecco gli ascolti della trentaseiesima puntata

Leggi su isaechia

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È andata in onda ieri sera ladel Gf Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha visto l’eliminazione di Antonino Spinalbese, dopo oltre cinque mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia.tutti i dati auditel pubblicati come di consueto da DavideMaggio.it: Nella serata di ieri, giovedì 23 febbraio 2023, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha interessato 4.084.000 spettatori pari al 21.6% (primo episodio: 4.315.000 – 20.8%; secondo episodio: 3.866.000 – 22.6%). Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.30 – ladi Grande Fratello Vip 7 ha raccolto davanti al video 2.759.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Rai2 Il Giustizierenotte – Death Wish ha interessato 982.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 ...