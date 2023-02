Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro fa delle rivelazioni relative a Temptation Island | intervengono gli autori

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È andata in onda ieri sera una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che ha visto l’eliminazione di uno dei pezzi da novanta di questa edizione, ovvero Antonino Spinalbese. L’hair stylist ha stupito tutti una volta arrivato nello studio di Cinecittà, l’ex Vippone ha infatti baciato Ginevra Lamborghini. È l’inizio di un nuovo amore? E a proposito di amori, nel corso della diretta riflettori puntati anche suDale Oriana Marzoli, i due stanno vivendo la loro relazione fra alti e bassi. L’ex tronista di Uomini e Donne nella notte è stato protagonista anche di una “ramanzina” da parte degli. Il Vippone infatti ha iniziato a parlare con Antonella Fiordelisi della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi e di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Daniele Dal Moro ha confessato : “Ecco perché mi sono innamorato di bebe”, riferendosi a Oriana Marzoli. L’ex tron… - virgivirgivivi : GF VIP Antonella Fiordelisi salva, ma i conti non tornano - RossaGiada : SE LO DICE @Investigsocial CHE SA TUTTO SUL MONDO DEI VIP E SA GIÀ COSA HA DETTO TAVASSI SU DANIELE PERCHÉ QUALCUNO… - virgivirgivivi : Anticipazioni Gf Vip 7, Antonella si salva e il web urla al televoto truccato - Vip___era : RT @alien0n: Luca ha detto “Daniele sta sbroccando” #oriele -

L'audio viene censurato, Tavassi spiega che conscherza sempre sul suo orientamento ... 'Dalle immagini viste - conclude Signorini leggendo la decisione del Gf- è evidente che sono state ...Viene poi letto il verdetto definitivo: a lasciare la casa del Grande Fratelloè Antonino. ... Le insinuazioni suSignorini fa riferimento a Donnamaria, che ha raccontato di come lui e ...

Gf Vip audio Tavassi su Daniele svelato cosa ha detto senza censura Contra-Ataque

Gf Vip, il mistero della giacca: perchè Daniele Dal Moro non l'ha voluta prestare ad Antonino Spinalbese leggo.it

Il chiarimento tra Edoardo Tavassi e Daniele Dal Moro - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Davide Donadei deluso dal voltafaccia di Daniele Dal Moro - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

GfVip, il mistero della giacca: perché Daniele non l'ha voluta prestare ad Antonino ilgazzettino.it

Dopo aver rivissuto la sua storia in Mystery, Milena Miconi corre in Giardino per un incontro speciale con sua figlia Sofia.Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia sono finiti d'ufficio al televoto e rischiano l'emilinazione ...