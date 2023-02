Gevi Napoli Basket, in vendita i biglietti per la partita con l’Openjobmetis Varese: prezzi e dettagli (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Gevi Napoli Basket comunica che da quest’oggi, venerdi 24 febbraio alle ore 16:00 è aperta la prevendita per il match tra la Gevi e l’Openjobmetis Varese, valevole per la ventesima giornata del Campionato di Serie A, in programma domenica 5 marzo alle ore 16:00 al PalaBarbuto. Questi i prezzi dei tagliandi per assistere alla gara:TRIBUNA CENTRALE: 30 EURO, RIDOTTO 20TRIBUNA LATERALE: 20 EURO, RIDOTTO 15CURVA/GRADINATA: 14 EURO, RIDOTTO 10I biglietti ridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16. E’ possibile acquistare il ticket su Vivaticket.com ed in tutti i punti vendita VivaTicket. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lacomunica che da quest’oggi, venerdi 24 febbraio alle ore 16:00 è aperta la preper il match tra la, valevole per la ventesima giornata del Campionato di Serie A, in programma domenica 5 marzo alle ore 16:00 al PalaBarbuto. Questi idei tagliandi per assistere alla gara:TRIBUNA CENTRALE: 30 EURO, RIDOTTO 20TRIBUNA LATERALE: 20 EURO, RIDOTTO 15CURVA/GRADINATA: 14 EURO, RIDOTTO 10Iridotti sono riservati ad Over 65 ed Under 16. E’ possibile acquistare il ticket su Vivaticket.com ed in tutti i puntiVivaTicket. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

