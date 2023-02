Genova Inaugurato il ventottesimo spazio ad accesso controllato per il conferimento dei rifiuti

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 febbraio 2023) È statoin vico Sant’Antonio 28 R, un nuovo ecopunto ad, tramite badge, alla presenza di Mauro Avvenente, assessore al Centro Storico, Andrea Carratù, presidente Municipio Centro Est e Giovanni Battista Raggi, presidente AMIU. L’attivazione dell’ecopunto, nelle vicinanze di via Balbi, ospitato in unomesso a disposizione dall’Amministrazione di Palazzo Reale, ha permesso la rimozione dalle strade limitrofe di oltre una decina di ingombranti cassonetti. «Gli ecopunti in centro storico sono strategici per la pulizia e il decoro – ha detto dice l’assessore Mauro Avvenente – il cronoprogramma di Amiu del Piano integrato Caruggi sta proseguendo e con questa ulteriore apertura sarà servita la zona limitrofa a via Balbi, nel cuore del polo universitario. La rete di ...