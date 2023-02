Gelosa | il primo singolo del producer Finesse

Leggi su zon

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Esce domani in radio e su tutte le piattaforme digitali “” ilufficiale di, talentuosoitaliano nominato ai Grammy, divenuto in poco tempo un importante riferimento nella scena urban globale, che debutta con un brano al fianco di tre grandi nomi del rap italiano: Shiva, Sfera Ebbasta e Guè. Con questo lavoro dalla produzione estremamente curata,compie un ulteriore passo, ufficializzando per la prima volta la sua firma per dare ulteriore dimostrazione del suo talento. In questi giorni l’artista, attraverso dei post sui suoi canali social, ha dato annuncio dell’attesissima release svelando giorno dopo giorno ai suoi fan i grandi nomi che lo avrebbero accompagnato in questo progetto, Shiva, Sfera Ebbasta e Guè, dei veri re nel panorama ...