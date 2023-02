Gb: Scozia, restano in tre nella corsa per il dopo Sturgeon (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono tre i pretendenti superstiti alla successione di Nicola Sturgeon in Scozia come nuovo leader degli indipendentisti dello Scottish National Party (Snp) e capo del governo locale di Edimburgo alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono tre i pretendenti superstiti alla successione di Nicolaincome nuovo leader degli indipendentisti dello Scottish National Party (Snp) e capo del governo locale di Edimburgo alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Gb: Scozia, restano in tre nella corsa per il dopo Sturgeon: Sono ministri in carica Yousaf e Forbes, più la 'ribel… - apsny_news : Gb: Scozia, restano in tre nella corsa per il dopo Sturgeon – Mondo - OsservEsteri : #RegnoUnito #Scozia Nicola #Sturgeon (#SNP|G/EFA): 'Sento il dovere in primo luogo nei confronti del nostro Paese d… -