Gabriele | l’unico figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Gabriele è l'unico figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, sebbene il giornalista, scomparso a 84 anni il 24 febbraio 2023, ne abbia altri tre avuti da precedenti relazioni. Gabriele Costanzo, il figlio adottato da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo Gabriele Costanzo è nato a Roma il 31 gennaio 1991 ed è del segno dell'Acquario. Ha vissuto per diverso tempo in orfanotrofio e poi a 12 anni è stato adottato da Maurizio Costanzo e da Maria De Filippi. Dei suoi genitori biologici non è trapelata alcuna notizia.

