Futuro Messi, sirene dalla MLS per il fuoriclasse del PSG: “Siamo interessati a lui” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Futuro di Lionel Messi con la maglia del Psg è ancora tutto da decifrare. La leggenda argentina andrà in scadenza il prossimo giugno e, nonostante i numerosi incontri, non ha ancora trovato con la società l’accordo per il rinnovo. Arrivate le smentite da Barcellona riguardo un suo clamoroso ritorno, aumentano dunque le quotazioni di vedere il numero 30 parigino oltre oceano. Messi Futuro L’allenatore dell’Inter Miami è sicuro: “Vogliamo acquistare sia Messi che Busquets” Intervistato ai microfoni del The Times, il tecnico dell’Inter Miami Phil Neville non si è nascosto riguardo il possibile arrivo di Messi nella sua squadra e non solo. Persino Sergio Busquets – anch’esso in scadenza di contratto – sarebbe un obiettivo di mercato del club. Di seguito le sue ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ildi Lionelcon la maglia del Psg è ancora tutto da decifrare. La leggenda argentina andrà in scadenza il prossimo giugno e, nonostante i numerosi incontri, non ha ancora trovato con la società l’accordo per il rinnovo. Arrivate le smentite da Barcellona riguardo un suo clamoroso ritorno, aumentano dunque le quotazioni di vedere il numero 30 parigino oltre oceano.L’allenatore dell’Inter Miami è sicuro: “Vogliamo acquistare siache Busquets” Intervistato ai microfoni del The Times, il tecnico dell’Inter Miami Phil Neville non si è nascosto riguardo il possibile arrivo dinella sua squadra e non solo. Persino Sergio Busquets – anch’esso in scadenza di contratto – sarebbe un obiettivo di mercato del club. Di seguito le sue ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gloriaparveth : @huchukato @anna2482003 Anche il mio ipotetico figlio considerando come siamo messi e come saremo messi in futuro - TTNHEC : RT @Beppeley: Ci sono ma sono rarissimi. Sono i visionari, coloro che hanno accesso al futuro. Sovente sono conteststi e messi all'angolo.… - Beppeley : Ci sono ma sono rarissimi. Sono i visionari, coloro che hanno accesso al futuro. Sovente sono conteststi e messi al… - emmamartini22 : RT @BiasiErika: 'mafiosi,squadristi,hai l'anima nera,sei un fallito in cerca di un futuro...sei una poco di buono,pensi ai soldi,la dai la… - Laram214 : RT @BiasiErika: 'mafiosi,squadristi,hai l'anima nera,sei un fallito in cerca di un futuro...sei una poco di buono,pensi ai soldi,la dai la… -