Fusi di testa, un terzo film in arrivo? L’indizio da Dana Carvey su Instagram (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dana Carvey potrebbe aver fatto un’anticipazione su un possibile terzo film legato al franchise Fusi di testa. L’attore, che interpretava Garth nel lungometraggio del 1992, ha postato un’immagine criptica di se stesso e di Mike Myers nel set del seminterrato di Fusi di testa: “Garth dice: ‘Mi piace dipingere‘”, ha così scritto Carvey su Instagram. In risposta, i fan dello stravagante franchise hanno chiesto agli attori di completare la fatidica trilogia iniziata nel 1992. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dana Carvey (@theDanaCarvey) Uscito nel 1992 dopo il successo dello ... Leggi su screenworld (Di venerdì 24 febbraio 2023)potrebbe aver fatto un’anticipazione su un possibilelegato al franchisedi. L’attore, che interpretava Garth nel lungometraggio del 1992, ha postato un’immagine criptica di se stesso e di Mike Myers nel set del seminterrato didi: “Garth dice: ‘Mi piace dipingere‘”, ha così scrittosu. In risposta, i fan dello stravagante franchise hanno chiesto agli attori di completare la fatidica trilogia iniziata nel 1992. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@the) Uscito nel 1992 dopo il successo dello ...

