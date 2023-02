Funerali Maurizio Costanzo | dove e quando saranno celebrati

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 febbraio 2023)di, morto oggi – 24 febbraio 2023 – all’età di 84 anni? La camera ardente disarà allestita sabato e domenica presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio (ingresso dal Portico del Vignola). Apertura al pubblico il 25 febbraio dalle ore 10.30 alle 18 e il 26 febbraio dalle ore 10 alle 18 (è raccomandato l’utilizzo della mascherina FFP2). Isi svolgeranno invece lunedì 27 febbraio, alle ore 15, presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Streaming e tv Vista la grande notorietà del giornalista sono attese tantissime persone sia alla camera ardente sia al funerale. Il tutto, certamente, sarà seguito in diretta tv dalla ...