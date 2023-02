Fuego Del Sol:”Mi sono infortunato al piede” (Di venerdì 24 febbraio 2023) La star AEW Fuego Del Sol ha fatto sapere ai suoi fan tramite un Tweet rilasciato giovedì pomeriggio di avere a che fare con un infortunio al piede. Tramite il Tweet l’atleta ha rivelato di aver subito l’infortunio domenica in un evento indie tenutosi a Sacramento, in California. L’accaduto è avvenuto dopo aver effettuato un drop kick e, stando alle parole di Fuego, “un altro atleta mi è caduto sul piede destro”, definendo così l’accaduto uno “strano incidente”. Alla fine dell’evento Fuego Del Sol si è recato immediatamente all’ospedale per sottoporsi ai raggi X, i quali hanno rivelato una micro frattura nella parte inferiore dell’alluce. Venerdì 24 febbraio l’atleta si sottoporrà ad ulteriori esami per verificare se vi sono presenti o meno danni ai legamenti perché, nel caso ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 24 febbraio 2023) La star AEWDel Sol ha fatto sapere ai suoi fan tramite un Tweet rilasciato giovedì pomeriggio di avere a che fare con un infortunio al. Tramite il Tweet l’atleta ha rivelato di aver subito l’infortunio domenica in un evento indie tenutosi a Sacramento, in California. L’accaduto è avvenuto dopo aver effettuato un drop kick e, stando alle parole di, “un altro atleta mi è caduto suldestro”, definendo così l’accaduto uno “strano incidente”. Alla fine dell’eventoDel Sol si è recato immediatamente all’ospedale per sottoporsi ai raggi X, i quali hanno rivelato una micro frattura nella parte inferiore dell’alluce. Venerdì 24 febbraio l’atleta si sottoporrà ad ulteriori esami per verificare se vipresenti o meno danni ai legamenti perché, nel caso ...

