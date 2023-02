Fu anche grazie a Guénon che Alce Nero parlò. Un saggio di Consolato sull’Occidente visto dallo studioso francese (Di venerdì 24 febbraio 2023) René Guénon (1886-1951), matematico, filosofo e studioso della spiritualità orientale è senz’altro uno dei pensatori più eccentrici e particolari del Novecento. Nato a Blois, figlio di un architetto, dopo la maturità liceale si trasferisce a Parigi per studiare matematica all’università. C’era senz’altro in lui qualcosa di Descartes e Pascal, matematici anch’essi. Dal ’24 al ’27 collabora anche con la rivista cattolica Regnabit. Nel ’28 muore la moglie e nel ’30, convertito da tempo all’Islam, parte per il Cairo, dove vivrà fino alla morte. Qua nel ’34 sposa la figlia dello Sciaykh Mohammed Ibhrahim. Molte le sue opere, tra le quali Autorità spirituale e potere temporale, La crisi del mondo moderno, Il regno della quantità e i segni dei tempi, Il Re del Mondo. Zolla: Guénon autore di una “fascinazione imperiosa” Ha ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) René(1886-1951), matematico, filosofo edella spiritualità orientale è senz’altro uno dei pensatori più eccentrici e particolari del Novecento. Nato a Blois, figlio di un architetto, dopo la maturità liceale si trasferisce a Parigi per studiare matematica all’università. C’era senz’altro in lui qualcosa di Descartes e Pascal, matematici anch’essi. Dal ’24 al ’27 collaboracon la rivista cattolica Regnabit. Nel ’28 muore la moglie e nel ’30, convertito da tempo all’Islam, parte per il Cairo, dove vivrà fino alla morte. Qua nel ’34 sposa la figlia dello Sciaykh Mohammed Ibhrahim. Molte le sue opere, tra le quali Autorità spirituale e potere temporale, La crisi del mondo moderno, Il regno della quantità e i segni dei tempi, Il Re del Mondo. Zolla:autore di una “fascinazione imperiosa” Ha ...

