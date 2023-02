Frosinone-Parma in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Frosinone-Parma, match del Benito Stirpe valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La capolista, dopo il pareggio con il Palermo, vuole tornare immediatamente al successo per consolidare il proprio primato ed incrementare il vantaggio sulle dirette avversarie. La formazione ducale, invece, è reduce dalla sconfitta contro l’Ascoli ed ha bisogno di rialzare la testa per non perdere ulteriore terreno dalle rivali coinvolte nella corsa playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 24 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) La, l’, latv e lodi, match del Benito Stirpe valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di. La capolista, dopo il pareggio con il Palermo, vuole tornare immediatamente al successo per consolidare il proprio primato ed incrementare il vantaggio sulle dirette avversarie. La formazione ducale, invece, è reduce dalla sconfitta contro l’Ascoli ed ha bisogno di rialzare la testa per non perdere ulteriore terreno dalle rivali coinvolte nella corsa playoff. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 24 febbraio alle ore 20:30; latelevisiva sarà affia Sky Sport, mentre loa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 1913parmacalcio : #FrosinoneParma, info biglietti e trasferta ???? - blogsicilia : #notizie #sicilia Non solo Palermo, Frosinone-Parma profuma di serie A, Genoa riceve la Spal, Bari a Brescia -… - ParmaLiveTweet : Gli highlights di oggi - La vigilia di Frosinone-Parma. Voci su Bernabè. Dedic a PL - ParmaLiveTweet : Frosinone-Parma, storie di ex: Charpentier l'anno scorso decisivo allo Stirpe - ParmaLiveTweet : Verso Frosinone-Parma: senza Benedyczak Inglese scalpita. Qualche ballottaggio anche per Grosso… -