Frosinone-Parma | impresa emiliana | sbancato lo Stirpe in 9 uomini

della formazioneche sbanca il Benito Stripe in inferiorità numerica Vince ile lo fa con una gara di grande carattere al Benito, dove la capolistaè costretta ad inchinarsi agli emiliani, rimasti in inferiorità numerica per l'espulsione di Estevez al 55? e poi per quella di Camara all'86'. Protagonista Vazquez con una doppietta, mentre le altre reti degli ospiti portano la firma di Ansaldi e Zanimacchia. Per i padroni di casa inutili le reti di Caso, Mulattieri e Moro (che aveva firmato l'illusorio 3-3 al 71?). Sul campo di Pisa, invece, nell'altro match della serata, i toscani si sono imposti con un 2-1 sul Perugia.