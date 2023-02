Friburgo | il ds Saier | «Juve tra le top squadre d’Europa»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Jochen, direttore sportivo del, sulla sfida allantus negli ottavi di finale di Europa League Jochenha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio in Europa League trantus. PAROLE – «È un buon sorteggio per noi contro una dellepiu importanti in Europa, siamo felici di sfidarli e vedremo come andrà. Fin qui la nostra stagione è stata buona, laè ovviamente un grande team con qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24.