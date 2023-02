Friburgo, Grifo: «Juve squadra fantastica, ma noi…» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo e della nazionale italiana sulla sfida alla Juventus in Europa League Vincenzo Grifo ha parlato ai canali difficili del Friburgo dopo il sorteggio in Europa League contro la Juventus. PAROLE – «La Juventus è una squadra fantastica, ha una storia incredibile, tanti grandi giocatori e uno stadio fantastico. Sogni sempre di giocare contro avversarie del genere. Andremo lì con molta euforia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Vincenzo, attaccante dele della nazionale italiana sulla sfida allantus in Europa League Vincenzoha parlato ai canali difficili deldopo il sorteggio in Europa League contro lantus. PAROLE – «Lantus è una, ha una storia incredibile, tanti grandi giocatori e uno stadio fantastico. Sogni sempre di giocare contro avversarie del genere. Andremo lì con molta euforia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

