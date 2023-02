Friburgo, come gioca l’avversaria della Juve agli ottavi di Europa League? Una cosa da temere (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ecco come gioca il Friburgo, la prossima avversaria della Juve agli ottavi di Europa League: tra tattica e spunti tecnici di rilievo. La Juve ha sorteggiato il Friburgo come prossima avversaria agli ottavi di Europa League. Un sorteggio particolarmente bonario, rispetto al resto delle squadre che ci sarebbero potute essere. Ansa FotoSarà sicuramente una partita dalle mille facce. Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Eccoil, la prossima avversariadi: tra tattica e spunti tecnici di rilievo. Laha sorteggiato ilprossima avversariadi. Un sorteggio particolarmente bonario, rispetto al resto delle squadre che ci sarebbero potute essere. Ansa FotoSarà sicuramente una partita dalle mille facce.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ice24man : @Dulafive Il friburgo è come il Lione e villareal che tutti erano contenti di aver preso.. - _Axel100 : RT @Dulafive: Il Friburgo è quarto in campionato a -3 dal terzetto in testa, non dico sia il Real Madrid ma occhio a sottovalutarli, non è… - GabrieleVellani : @viasyba “Pogba dovrebbe essere pronto per il Friburgo, Chiesa vediamo come va l’affaticamento” - WLT79 : @Guidolino8 Il Friburgo da un paio di anni è una buona squadra e come hai detto, di un'altra categoria rispetto al Nantes Per me 50% - noviaderugge : guardate come il friburgo diventa il real madrid nelle prossime settimane -