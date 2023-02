Francia - Germania, migliori amici d'Europa (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le ultime mosse di Parigi e Berlino confermano il legame. Prima il viaggio negli Stati Uniti dei rispettivi ministri dell’Economia, poi l’incontro di Emmanuel Macron e Olaf Scholz con il leader ucraino Volodymyr Zelensky in cui non è stata coinvolta Giorgia Meloni. Tra commercio, nuove tecnologie, finanza, difesa, i reciproci interessi economici dei due Paesi sono solidissimi. E gli altri membri dell’Unione possono attendere. Tra Francia e Germania non è come sembra. Neppure dopo che i loro ministri dell’Economia, Bruno Le Maire e Robert Habeck, sono andati soli soletti in luna di miele a Washington per discutere di aiuti di Stato alle imprese. In barba all’Unione europea. Come se non bastasse, c’è stato anche l’esclusivo incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le ultime mosse di Parigi e Berlino confermano il legame. Prima il viaggio negli Stati Uniti dei rispettivi ministri dell’Economia, poi l’incontro di Emmanuel Macron e Olaf Scholz con il leader ucraino Volodymyr Zelensky in cui non è stata coinvolta Giorgia Meloni. Tra commercio, nuove tecnologie, finanza, difesa, i reciproci interessi economici dei due Paesi sono solidissimi. E gli altri membri dell’Unione possono attendere. Tranon è come sembra. Neppure dopo che i loro ministri dell’Economia, Bruno Le Maire e Robert Habeck, sono andati soli soletti in luna di miele a Washington per discutere di aiuti di Stato alle imprese. In barba all’Unione europea. Come se non bastasse, c’è stato anche l’esclusivo incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ...

