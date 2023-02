Francesca Michielin: “Libera come i Cani Sciolti” in diretta lunedì 27 febbraio alle 18 con Claudia Rossi e Andrea Conti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Francesca Michielin torna ospite al talk Programma, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti, lunedì 27 febbraio dalle ore 18 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. A distanza di tre anni dall’ultimo disco in studio “Feat (Stato di Natura)”, la cantautrice presenterà il nuovo progetto discografico “Cani Sciolti”, in uscita venerdì 24 febbraio accompagnato dal singolo in radio “Quello che ancora non c’è”. “I Cani Sciolti sono le persone dissidenti, quelle che non stanno al guinzaglio o alle regole, e così il titolo del disco è la metafora del lavoro alla base di questo progetto maturato nel tempo, che ha mosso i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023)torna ospite al talk Programma, condotto da27ore 18 su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. A distanza di tre anni dall’ultimo disco in studio “Feat (Stato di Natura)”, la cantautrice presenterà il nuovo progetto discografico “”, in uscita venerdì 24accompagnato dal singolo in radio “Quello che ancora non c’è”. “Isono le persone dissidenti, quelle che non stanno al guinzaglio oregole, e così il titolo del disco è la metafora del lavoro alla base di questo progetto maturato nel tempo, che ha mosso i ...

