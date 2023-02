Francesca Michielin | fuori ora l’album “Cani Sciolti” e in radio un nuovo singolo

(Di venerdì 24 febbraio 2023)inaugura uno speciale 2023 con ilprogetto discografico, in uscita oggi venerdì 24 febbraio accompagnato dalin“quello che ancora non c’è“, alla vigilia del suo compleanno, per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in pre-save e pre-order a distanza di tre anni dall’ultimo disco in studio FEAT (Stato di Natura). Primo brano diad essere stato scritto, quello che ancora non c’è snoda su un delicato tappeto piano-voce in crescendo il concetto di “identità” in tutte le sue sfaccettature, di genere e di personalità. A 21 anni ci si chiede da che parte andare, si ha fretta di cercarsi e di capirsi....

Sabato 4 marzo, Teatro Doglio ospita l'unica tappa sarda di bonsoir! - Michielin10 a teatro , tour prodotto da Vivo Concerti in cui Francesca Michielin presenterà live per la prima volta i brani inediti del nuovo disco, insieme ai grandi successi che l'hanno resa una delle cantautrici e polistrumentiste più apprezzate della scena

Francesca Michielin inaugura uno speciale 2023 con il nuovo progetto discografico Cani Sciolti, in uscita oggi venerdì 24 febbraio accompagnato dal singolo in radio "quello che ancora non c'è"