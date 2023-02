“Fornisce materiale per le armi nucleari russe”: l’imprenditore italo-svizzero Walter Moretti nella black list Usa (Di venerdì 24 febbraio 2023) C’è anche l’imprenditore svizzero-italiano Walter Moretti nella lista delle persone colpite dalle nuove sanzioni Usa. L’uomo d’affari è accusato da Washington, assieme alla sua rete di soci e aziende, di aver procurato attrezzature per i laboratori di armi nucleari russi e di aver fornito tecnologie e attrezzature occidentali ai servizi di intelligence e all’esercito di Mosca. Secondo Washington, Moretti con la sua rete di soci e aziende ha segretamente procurato tecnologie e attrezzature occidentali sensibili per i servizi di intelligence russi e l’esercito russo, comprese presse idrauliche, pacchetti di armamenti e attrezzature per i laboratori di armi nucleari russi. Sanzionati anche cittadini ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) C’è anche-italianoa delle persone colpite dalle nuove sanzioni Usa. L’uomo d’affari è accusato da Washington, assieme alla sua rete di soci e aziende, di aver procurato attrezzature per i laboratori dirussi e di aver fornito tecnologie e attrezzature occidentali ai servizi di intelligence e all’esercito di Mosca. Secondo Washington,con la sua rete di soci e aziende ha segretamente procurato tecnologie e attrezzature occidentali sensibili per i servizi di intelligence russi e l’esercito russo, comprese presse idrauliche, pacchetti di armamenti e attrezzature per i laboratori dirussi. Sanzionati anche cittadini ...

