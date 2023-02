Formula 1, Verstappen dopo i test: “Mi sento a mio agio con la macchina e posso spingere” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Max Verstappen chiude un giorno prima dei suoi colleghi i test pre-stagionali di Sakhir: domani ci sarà Perez al volante della RB19. Il campione del mondo in carica nel frattempo è davvero soddisfatto del primo feeling con la nuova monoposto con cui tenterà di difendere il titolo mondiale. Oltre 150 giri ieri, solo 47 quelli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Maxchiude un giorno prima dei suoi colleghi ipre-stnali di Sakhir: domani ci sarà Perez al volante della RB19. Il campione del mondo in carica nel frattempo è davvero soddisfatto del primo feeling con la nuova monoposto con cui tenterà di difendere il titolo mondiale. Oltre 150 giri ieri, solo 47 quelli ... TAG24.

