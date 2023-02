Formula 1 | Le donne nella categoria: passato, presente e futuro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fin dagli albori, il mondo dei motori è quasi sempre stato appannaggio degli uomini. Tuttavia, questa mentalità non ha mai fermato donne talentuose dal tentare lo sbarco in Formula 1. donne in Formula 1. Molte donne hanno provato nel corso della storia della Formula 1 ad approdare nella massima categoria. Negli anni recenti ricordiamo Susie Wolff e Tatiana Calderon, quest’ultima fresca tester per Alfa Romeo Racing. Solamente cinque donne, dal 1950, sono riuscite a correre in Formula 1. Scopriamo le loro storie. donne in Formula 1 – De Filippis e Lombardi, capaci di fare la storia La prima donna in assoluto a correre in Formula 1 è stata Maria Teresa De ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fin dagli albori, il mondo dei motori è quasi sempre stato appannaggio degli uomini. Tuttavia, questa mentalità non ha mai fermatotalentuose dal tentare lo sbarco in1.in1. Moltehanno provato nel corso della storia della1 ad approdaremassima. Negli anni recenti ricordiamo Susie Wolff e Tatiana Calderon, quest’ultima fresca tester per Alfa Romeo Racing. Solamente cinque, dal 1950, sono riuscite a correre in1. Scopriamo le loro storie.in1 – De Filippis e Lombardi, capaci di fare la storia La prima donna in assoluto a correre in1 è stata Maria Teresa De ...

