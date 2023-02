Fondi Ue, De Luca insulti e fake news contro il governo Meloni: farabutti. FdI: non sa di cosa parla (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un attacco frontale scomposto al governo Meloni quello del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Che nel corso di una diretta Facebook sui Fondi europei, insulta pesantemente il Centrodestra – “Sono dei farabutti”, si permette di dire – e accusa l’esecutivo di aver messo in atto “un’operazione di vera e propria delinquenza politica”. “L’espressione è voluta”, rivendica De Luca sostenendo che “il governo italiano, utilizzando il ministro Fitto che sta tradendo il Sud, sta cercando in maniera ormai esplicita di togliere le risorse destinate al Sud per destinarle ad altri obiettivi nazionali. E’ una vergogna, un’operazione di delinquenza politica. Chi persegue questi obiettivi non ha diritto di pronunciare la parola ‘nazione‘, perché sta tradendo ogni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un attacco frontale scomposto alquello del governatore della Regione Campania, Vincenzo De. Che nel corso di una diretta Facebook suieuropei, insulta pesantemente il Centrodestra – “Sono dei”, si permette di dire – e accusa l’esecutivo di aver messo in atto “un’operazione di vera e propria delinquenza politica”. “L’espressione è voluta”, rivendica Desostenendo che “ilitaliano, utilizzando il ministro Fitto che sta tradendo il Sud, sta cercando in maniera ormai esplicita di togliere le risorse destinate al Sud per destinarle ad altri obiettivi nazionali. E’ una vergogna, un’operazione di delinquenza politica. Chi persegue questi obiettivi non ha diritto di pronunciare la parola ‘nazione‘, perché sta tradendo ogni ...

