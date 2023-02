Fognini | un gran primo set non basta | vince ancora Alcaraz

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Per un set, Fabioha accarezzato la rivincita al Rio Open. Ma dopo unset, ha subito il ritorno di Carlosche l'ha sconfitto per il secondo anno consecutivo nell'ATP 500 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... senzasinistra : @attipensa Niente, gli italiani danno sempre un gran fastidio al gioco di #Alcaraz. #atpRio Ma vincere la partita n… - attipensa : Io vedo un gran #Fognini e, per ora, un ragazzino incerto. -

Per un set, Fabio Fognini ha accarezzato la rivincita al Rio Open. Ma dopo un gran primo set, ha subito il ritorno di Carlos Alcaraz che ...Primo set, sprazzi di gran tennis Alcaraz comincia tenendo il servizio, compito che non riesce a Fognini per lo smash piuttosto semplice messo in rete e qualche unforced dritto. Confermato il break ...