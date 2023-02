Fognini-Alcaraz oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Fabiose la vedrà contro Carlosnel secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de(terra battuta). Per entrambi l’esordio nella città brasiliana si è rivelato piuttosto morbido. Il ligure non ha lasciato scampo al qualificato cileno Marcelo Tomas Barrios Vera mentre il giovane spagnolo ha ampiamente rispettato il pronostico contro la wild card locale Mateus Alves. Il numero due del mondo si è portato a casa l’unico precedente. L’incontro andò in scena proprio l’anno scorso sul rosso carioca e terminò con il successo in due set abbastanza tirati dell’allievo di Ferrero, che conquistò l’accesso all’ultimo atto (poi vinto contro l’argentino Diego Schwartzman).partirà sfavorito anche questa volta. A Rio, tuttavia, riesce sempre a mostrare un ottimo livello di tennis. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ITWeekTopTennis : Che dire. #Fognini #Alcaraz - senzasinistra : @Deiana_Luca9 Ora gioca meglio #Alcaraz che va sul 3/0. Fognini sembra un po’ stanco. Oppure pensa di giocarsela al… - henryejune : RT @lorenzofares: Un monumentale Fabio #Fognini ???? ha appena strappato un set a Carlos Alcaraz ???? al #RioOpen Non un set qualsiasi, ma un… - maurizioneri79 : Curiosità: il Cristo Redentore ha spalancato le braccia dopo un lungolinea di Fognini. #Fognini #RioOpen #Alcaraz - rodrigoasgarcia : @btg_tornos Fognini 7a6 alcaraz ?? -

