Fognini-Alcaraz in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Rio de Janeiro 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Fabiose la vedrà contro Carlosnel secondo turno del torneo ATP 500 di Rio de(terra battuta). Il confronto sfumato la scorsa settimana a Buenos Aires per la sconfitta dell’azzurro contro Djere, andrà in scena in terra brasiliana. Entrambi i giocatori hanno dovuto completare l’opera visto che i rispettivi match erano stati sospesi per pioggia nella serata di martedì.ha dunque liquidato il cileno Barrios Vera, mentreha avuto la meglio del beniamino di casa Alves.ha vinto l’unico precedente lo scorso anno, proprio sulla terra rossa di Rio, e tutto lascia pensare che anche in quest’edizione avrà la meglio. Guai però a dare per spacciato in partenza un talento come Fabio, che in determinate condizioni può ...