Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Calciomercato | #Marcelo lascia l’#Europa: torna al @FluminenseFC. È ufficiale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Marcelo torna in Brasile, ha firmato con il Fluminense - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Marcelo torna in Brasile, ha firmato con il Fluminense - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Marcelo torna in Brasile, ha firmato con il Fluminense - sabrijouini83 : ????? UFFICIALE: #Marcelo è un nuovo giocatore del #Fluminense. Il terzino #brasiliano arriva da svincolato, contratt… -

... è stato annunciato come nuovo giocatore dellaMarcelo Vieira da Silva, noto semplicemente come Marcelo, è stato annunciato come nuovo giocatore della. L'ex terzino sinistro del ...Commenta per primo 16 anni dopo, l'ex Real Madrid Marcelo torna in Bras ile. Svincolatosi dai greci dell'Olympiacos, ha firmato per il club in cui aveva iniziato, il

Marcelo al Fluminense, è ufficiale: l'ex Real Madrid torna a Rio dopo ... Goal.com

Marcelo torna dove tutto è iniziato: ufficiale il trasferimento al ... Fanpage.it

UFFICIALE Fluminense, Marcelo torna a casa dopo 16 anni Sportitalia

Fluminense, è ufficiale il ritorno di Marcelo • TAG24 Tag24

Ufficiale: Marcelo torna a casa dopo 16 anni. L’annuncio del Fluminense Alfredo Pedullà

Dopo l'avventura in Grecia con la maglia dell'Olympiakos, con cui ha registrato 10 presenze e 3 gol (tutti in coppa di ...Dopo 16 anni, Marcelo torna in Brasile. L'ex terzino del Real Madrid, dopo la risoluzione del contratto con l'Olympiacos, è tornato nel club dove la sua carriera è iniziata: il Fluminense.