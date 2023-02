Fiumicino, rivoluzione ai controlli dell’aeroporto: si possono imbarcare liquidi senza limiti (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fiumicino – All’aeroporto di Fiumicino, al Terminal 1, i controlli di sicurezza prima dell’imbarco saranno ora ancora più rapidi e semplici. Infatti, grazie ad una tecnologia che esegue una vera e propria “Tac”, i passeggeri potranno portare nel bagaglio a mano liquidi anche superiori ai 100 ml, oltre che computer, tablet e telefonini senza necessità di estrarli e separarli dalla valigia. Con le nuove macchine per il controllo del bagaglio a mano, al passeggero non sarà più quindi richiesto di separare dal bagaglio liquidi e dispositivi elettronici ovvero limitare la quantità di liquidi trasportati. Le macchine di ultima generazione EDS C3 della Smiths Detection – leader globale nelle tecnologie di rilevamento delle minacce e ispezione di sicurezza – sono scanner a ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 febbraio 2023)– All’aeroporto di, al Terminal 1, idi sicurezza prima dell’imbarco saranno ora ancora più rapidi e semplici. Infatti, grazie ad una tecnologia che esegue una vera e propria “Tac”, i passeggeri potranno portare nel bagaglio a manoanche superiori ai 100 ml, oltre che computer, tablet e telefonininecessità di estrarli e separarli dalla valigia. Con le nuove macchine per il controllo del bagaglio a mano, al passeggero non sarà più quindi richiesto di separare dal bagaglioe dispositivi elettronici ovvero limitare la quantità ditrasportati. Le macchine di ultima generazione EDS C3 della Smiths Detection – leader globale nelle tecnologie di rilevamento delle minacce e ispezione di sicurezza – sono scanner a ...

