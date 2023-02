Firenze | un ministro che viene meno alla sua funzione istituzionale è un fenomeno pericoloso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’aggressione che sabato mattina è stata subita da alcuni studenti e studentesse del Liceo Classico diMichelangiolo ha dei responsabili: sei ragazzi tra i 16 e i 20 anni, che fanno parte del movimento giovanile di destra Azione Studentesca, considerato vicino a Fratelli d’Italia. I numerosi video girati ne hanno consentito l’identificazione. La buona notizia è che l’episodio ha scatenato una ondata di indignazione, in un Paese assopito e distratto. In questa situazione il presidente del Consiglio – Giorgia Meloni – che dichiara di “conoscere abbastanza bene l’universo dell’impegno giovanile, una palestra di vita meravigliosa”, tace da sabato. Un silenzio assordante, una notizia pessima. Ancora peggiore è la notizia che il titolare del dicastero dell’Istruzione e del Merito (sic!), Giuseppe Valditara, invece, non taccia. E abbia ritenuto necessario commentare ...