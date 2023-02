Firenze: Mattarella, ‘opporsi a violenza con comportamenti positivi, Italia coltiva civiltà' (2) (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) - "Quanto avete fatto -ha sottolineato il capo dello Stato rivolgendosi agli Alfieri- è importante e anche quanto fanno, come voi, tante ragazze e tanti ragazzi in Italia, così come altrove in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune, facendosi carico di problemi generali, capendo che non si vive da soli, ma si va insieme agli altri e ci si realizza insieme agli altri. Tutto questo è un antidoto anche contro la violenza, e anche di questo vi ringrazio. Perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione, violenza". "La vediamo purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, violenza nelle abitazioni, violenza contro le donne, violenza in tante circostanze per strada, e in tante altre circostanze, addirittura nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) - "Quanto avete fatto -ha sottolineato il capo dello Stato rivolgendosi agli Alfieri- è importante e anche quanto fanno, come voi, tante ragazze e tanti ragazzi in, così come altrove in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune, facendosi carico di problemi generali, capendo che non si vive da soli, ma si va insieme agli altri e ci si realizza insieme agli altri. Tutto questo è un antidoto anche contro la, e anche di questo vi ringrazio. Perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di prepotenza, sopraffazione,". "La vediamo purtroppo sovente:nelle famiglie,nelle abitazioni,contro le donne,in tante circostanze per strada, e in tante altre circostanze, addirittura nei ...

