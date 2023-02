Firenze, la lettera dei docenti per il pestaggio al Michelangiolo: «Non sono risse tra ragazzi, è fascismo» (Di venerdì 24 febbraio 2023) A una settimana dal pestaggio del Liceo Michelangiolo di Firenze, si moltiplicano le iniziative di solidarietà nei confronti di Annalisa Savino, la dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo da Vinci. Dopo il blitz di alcuni studenti di estrema destra contro alcuni loro coetanei, la preside aveva scritto una lettera ai propri studenti, ricordando loro che «il fascismo è nato ai bordi di un marciapiede, con un pestaggio e i passanti indifferenti». All’indomani della pubblicazione della lettera, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha parlato di «affermazioni ridicole» e di un’iniziativa «del tutto impropria», aprendo anche all’ipotesi di possibili sanzioni disciplinari nei confronti della preside. Dopo giorni di bufera politica, culminata con la ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) A una settimana daldel Liceodi, si moltiplicano le iniziative di solidarietà nei confronti di Annalisa Savino, la dirigente scolastica del liceo scientifico Leonardo da Vinci. Dopo il blitz di alcuni studenti di estrema destra contro alcuni loro coetanei, la preside aveva scritto unaai propri studenti, ricordando loro che «ilè nato ai bordi di un marciapiede, con une i passanti indifferenti». All’indomani della pubblicazione della, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha parlato di «affermazioni ridicole» e di un’iniziativa «del tutto impropria», aprendo anche all’ipotesi di possibili sanzioni disciplinari nei confronti della preside. Dopo giorni di bufera politica, culminata con la ...

