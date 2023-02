Fiorentina, rimonta e vittoria: battuto il Braga 3-2, viola agli ottavi di Conference League (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una Fiorentina a due facce quella scensa in campo al Franchi nel ritorno dei sedicesimi di finale di Conference League contro il Braga. viola che, forti dello 0-4 dell’andata, entrano in campo molto flebili e soprattutto distratti. Portoghesi che ne approfittano subito, segnano due gol nella prima mezz’ora grazie a Castro e a Djalo. Da qui si svegliano i viola, che rientrano in gara subito con Mandragora, nel primo tempo, e nel secondo la pareggiano e poi ribaltano grazie a Saponara e a Cabral. Da segnalare il curioso gol annullato a Cabral. Classica situazione di gol/non gol, con la goal line technology che segnala la rete all’arbitro. Tutto ok? Assolutamente no, perché il Var richiama l’arbitro all’on field review, che decide, correttamente, di ribaltare la decisione delle GLT, con ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Unaa due facce quella scensa in campo al Franchi nel ritorno dei sedicesimi di finale dicontro ilche, forti dello 0-4 dell’andata, entrano in campo molto flebili e soprattutto distratti. Portoghesi che ne approfittano subito, segnano due gol nella prima mezz’ora grazie a Castro e a Djalo. Da qui si svegliano i, che rientrano in gara subito con Mandragora, nel primo tempo, e nel secondo la pareggiano e poi ribaltano grazie a Saponara e a Cabral. Da segnalare il curioso gol annullato a Cabral. Classica situazione di gol/non gol, con la goal line technology che segnala la rete all’arbitro. Tutto ok? Assolutamente no, perché il Var richiama l’arbitro all’on field review, che decide, correttamente, di ribaltare la decisione delle GLT, con ...

