Fiorentina | Italiano | «Gol annullato? Ancora devo capire come mai»

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Braga Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Braga. Le sue dichiarazioni: «Siamo stati bravi a rimontare, ma questo insegna che non c’è nulla di scontato: non si deve dare nulla per già vinto, i ragazzi sono stati bravi a trovare una grande reazione. I ragazzi mi hanno fatto vedere la foto e la palla ha superato la linea, ma non riusciamo amai il gol non sia stato convalidato. Saponara? Da quando ci siamo rincontrati credo sia rinato: sta diventando un uomo squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.