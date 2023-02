Fiorentina | Cabral | Esultanza Polemica in Conference League

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Arthur, l’attaccante della, ha parlato con entusiasmo ai canali ufficiali viola dopo la vittoria sul Braga. La sua prima rete sarebbe stata regolare, ma nonostante ciò, non ha smesso di pensare di esultare. La sua determinazione è stata premiata, poiché laè riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale nella competizione europea, la. Recuperare da una situazione di svantaggio è stata un’impresa importante per la squadra, che ha saputo prendere fiducia e continuare a vincere. Come un campione,ha dimostrato di essere una forza trainante, sia dentro che fuori dal campo. La sua lezione di coraggio e resilienza è un esempio per tutti. La sua capacità di trasformare una situazione difficile in un successo è stata la chiave per far sì che la ...