Fiorentina-Braga, il Var smentisce la Goal Line Technology e annulla la rete di Cabral (Di venerdì 24 febbraio 2023) Incredibile quanto accaduto in Fiorentina-Braga di Conference League. Il Var ha contestato la decisione della tecnologia e annullato un gol validato in precedenza dalla Goal Line Technology. Ne scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. “È la rivincita dell’uomo sulla macchina. Ma è un caso clamoroso, pazzesco, che rischia di avere anche pesanti strascichi. Sicuramente l’arbitro Benoit Bastien e il suo Var, Benoit Millot (stesso nome, un segno) si sono presi una responsabilità enorme. Quella di smentire la tecnologia”. Pinna continua: “La sequenza di eventi successa al Franchi ha dello storico. Nessuna infrazione al protocollo, il Var ha il compito di sovraintendere anche al controllo delle decisioni prese dalle macchine (succede così anche con il Saot, l’offside semiautomatico). ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Incredibile quanto accaduto indi Conference League. Il Var ha contestato la decisione della tecnologia eto un gol validato in precedenza dalla. Ne scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. “È la rivincita dell’uomo sulla macchina. Ma è un caso clamoroso, pazzesco, che rischia di avere anche pesanti strascichi. Sicuramente l’arbitro Benoit Bastien e il suo Var, Benoit Millot (stesso nome, un segno) si sono presi una responsabilità enorme. Quella di smentire la tecnologia”. Pinna continua: “La sequenza di eventi successa al Franchi ha dello storico. Nessuna infrazione al protocollo, il Var ha il compito di sovraintendere anche al controllo delle decisioni prese dalle macchine (succede così anche con il Saot, l’offside semiautomatico). ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : All 4 Italians teams qualified for the next rounds of Europa and Conference League today. ? Juventus 4-1 Nantes ?… - B24PT : 16': Fiorentina 0-1 Braga - pisto_gol : Quello che è successo in Fiorentina-Braga- gol concesso dalla goal line technology e tolto da arbitro e Var- mina l… - AndreGuztav0 : RT @101ULTRAS: ???? Fiorentina vs Braga 23/02/2023 - napolista : #FiorentinaBraga, il Var smentisce la Goal Line Technology e annulla la rete di Cabral Sul CorSport il clamoroso… -