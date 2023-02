Fiorentina-Braga 3-2, Italiano: “Vittoria e ottavi. Saponara è rinato” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato dopo la Vittoria per 3-2 in casa contro il Braga, che è significata il passaggio del turno agli ottavi di Conference League 2022/2023: “La storia ha detto che loro nei primi due tiri hanno fatto due gol, poi siamo stati bravi a rimontare. Questo insegna che nulla mai è scontato, avevamo complicato la situazione, poi i ragazzi sono stati bravi a recuperare. Non riusciamo a capire perchè non è stato convalidato il primo gol, la palla sembrava entrata. L’aria europea fa bene ai nostri attaccanti, bene la Vittoria e bene la qualificazione che è meritata”. E ancora: “Saponara? E’ un ragazzo intelligente, un giocatore che prima che con i piedi gioca con la testa. Oggi serviva grande intelligenza per gestire questo ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il tecnico della, Vincenzo, ha parlato dopo laper 3-2 in casa contro il, che è significata il passaggio del turno aglidi Conference League 2022/2023: “La storia ha detto che loro nei primi due tiri hanno fatto due gol, poi siamo stati bravi a rimontare. Questo insegna che nulla mai è scontato, avevamo complicato la situazione, poi i ragazzi sono stati bravi a recuperare. Non riusciamo a capire perchè non è stato convalidato il primo gol, la palla sembrava entrata. L’aria europea fa bene ai nostri attaccanti, bene lae bene la qualificazione che è meritata”. E ancora: “? E’ un ragazzo intelligente, un giocatore che prima che con i piedi gioca con la testa. Oggi serviva grande intelligenza per gestire questo ...

