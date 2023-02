Figli disabili: tutele e diritti per genitori/caregiver nel 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) La normativa italiana riconosce l’importante ruolo svolto da genitori e familiari di persone con disabilità, chiamati ad assistere materialmente e a sostenere le spese (non solo mediche) necessarie alla vita quotidiana, sociale e lavorativa di quanti sono portatori di handicap.Le agevolazioni sono dirette essenzialmente a facilitare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro per coloro che prestano assistenza, soprattutto grazie all’accesso al lavoro agile, all’esenzione dal lavoro notturno oltre ad una serie di permessi e congedi retribuiti dall’Inps; ridurre il carico fiscale in ragione delle spese sostenute per il mantenimento o comunque nell’interesse del familiare con disabilità.Si parla quindi di garantire particolari tutele e diritti sia sul lavoro sia in ambito fiscale, ai soggetti ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 febbraio 2023) La normativa italiana riconosce l’importante ruolo svolto dae familiari di persone contà, chiamati ad assistere materialmente e a sostenere le spese (non solo mediche) necessarie alla vita quotidiana, sociale e lavorativa di quanti sono portatori di handicap.Le agevolazioni sono dirette essenzialmente a facilitare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro per coloro che prestano assistenza, soprattutto grazie all’accesso al lavoro agile, all’esenzione dal lavoro notturno oltre ad una serie di permessi e congedi retribuiti dall’Inps; ridurre il carico fiscale in ragione delle spese sostenute per il mantenimento o comunque nell’interesse del familiare contà.Si parla quindi di garantire particolarisia sul lavoro sia in ambito fiscale, ai soggetti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... emiliozirio : @SkyTG24 Vergognatevi tutti pensate ai poveri genitori che hanno figli disabili ! - annetta88990677 : Queste iniziative che aiutano le famiglie con figli disabili, è una cosa meravigliosa. dovrebbero essercene molte d… - AntoAntoFar : RT @Mereditella: @FratellidItalia Premetto di non condividere un bonus simile ma dopo questa ancora non vi vergognate? E con quale faccia a… - simposioixprime : Genitori di figli disabili: oggi al via le richieste per il bonus Inps - AnnaMariaSalad2 : -