Fifa 23 Obiettivo Giocatore Momenti MLS a scelta

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Scopriamo insieme come completare l’MLS ache permette di ottenere una card afra quelle di Hany Mukhtar e Thiago Martins nella versione, rilasciata in occasione dell’inizio della stagione in MLSMLS aNumero di sfide da completare:5 Scadenza: 3 marzo Premio finale: 1x Hany Mukhtar o Thiago Martins(Non scambiab.) MVP MLSSegna un gol in 4 partite differenti Amichevoli FUT Live: Calcio d’inizio MLS usando giocatori tedeschi.1x PACKRARO 80+ Non scambiab.1x 300 XP Passaggi smarcantiFornisci 4 assist su passaggio filtrante in ...