FIFA 23 Obiettivi Thiago Martins & Mukhtar Moments: Giocatore Momenti MLS A Scelta (Di venerdì 24 febbraio 2023) EA Sports ha rilasciato gli Obiettivi che permetteno di sbloccare la versione Moments di Thiago Martins o di Hany Mukhtar per la modalità FIFA 23 Ultimate Team. Potete riscattare la carta del difensore brasiliano o dell’attaccante tedesco che militano nella MLS completando gli Obiettivi che sono ora disponibili in FUT 23. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un Giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Requisiti Obiettivi Thiago Martins o di Hany Mukhtar Moments MVP MLS: Segna un gol in 4 partite differenti Amichevoli FUT Live: Calcio ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 24 febbraio 2023) EA Sports ha rilasciato gliche permetteno di sbloccare la versionedio di Hanyper la modalità23 Ultimate Team. Potete riscattare la carta del difensore brasiliano o dell’attaccante tedesco che militano nella MLS completando gliche sono ora disponibili in FUT 23. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Requisitio di HanyMVP MLS: Segna un gol in 4 partite differenti Amichevoli FUT Live: Calcio ...

