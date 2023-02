FIBA World Cup 2023 Qualifiers | l’Italia di Pozzecco vince con l’Ucraina

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Livorno – Gli 8.000 festanti del Modigliani Forum. Il rispetto per lo spirito del gioco. La voglia di tornare are. L’energia di un gruppo che si diverte e tanto, a giocare insieme. Cosìdella Pallacanestro maschile di Gianmarcoha sconfitto(85-75), eliminando di fatto la squadra di coach Bagatskis dal prossimo Mondiale. Il miglior marcatore è stato Nico Mannion, al suo career high in Azzurro con 28 punti: in doppia cifra anche Marco Spissu (21) e Amedeo Tessitori (11). Esordio con la Senior per Riccardo Visconti, che ha chiuso a quota 7. Nel corso del primo quarto Paul Biligha ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di oggi. Così coacha fine partita: “Per noi non era un’amichevole, l’avevamo ...

LIVORNO " Gli azzurri, già sicuri di un posto al Mondiale, hanno vinto oggi, al PalaLivorno, la penultima gara deiCup 2023 Qualifiers contro l'Ucraina per 85 - 75. Gara molto equilibrata, con le squadre negli spogliatoi all'intervallo sul punteggio di 43 pari. Nell'ultimo quarto il break decisivo in ...Arbitri: Glisic (SRB), Liszka (POL), Vulic (CRO) Spettatori: 8.000Cup 2023 Qualifiers La classifica del gruppo L Spagna 17 (8/1)* Italia 16 (7/2)* Georgia 14 (5/4) Islanda 13 (4/5) ...

