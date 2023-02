Fiat - La Panda 4x4 sta per tornare, ma come sarà? (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Fiat Panda 4x4 tornerà. Questo è poco ma sicuro. Quello che non è certo è come e quando, perché da un lato a Torino le bocche sono ben cucite e il gruppo Stellantis non ha comunicato nulla di ufficiale sul futuro della piccola integrale. Dall'altro, però, i concessionari già confermano che la versione off-road del "Pandino" riapparirà nei listini nel corso dei prossimi mesi, forse insieme a un nuovo aggiornamento (chiamatelo restyling, facelift o Model Year, vedete voi) che potrebbe rinfrescare la gamma dell'utilitaria per traghettarla fino alla sua uscita di scena, attualmente prevista per il 2026. Non che i clienti italiani, dopo tale data, possano iniziare a snobbare un modello che nell'ultimo decennio ha regalato grandi soddisfazioni alla Fiat, confermandosi mese dopo mese come regina ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 febbraio 2023) La4x4 tornerà. Questo è poco ma sicuro. Quello che non è certo èe quando, perché da un lato a Torino le bocche sono ben cucite e il gruppo Stellantis non ha comunicato nulla di ufficiale sul futuro della piccola integrale. Dall'altro, però, i concessionari già confermano che la versione off-road del "Pandino" riapparirà nei listini nel corso dei prossimi mesi, forse insieme a un nuovo aggiornamento (chiamatelo restyling, facelift o Model Year, vedete voi) che potrebbe rinfrescare la gamma dell'utilitaria per traghettarla fino alla sua uscita di scena, attualmente prevista per il 2026. Non che i clienti italiani, dopo tale data, possano iniziare a snobbare un modello che nell'ultimo decennio ha regalato grandi soddisfazioni alla, confermandosi mese dopo meseregina ...

