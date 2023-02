Ferretti 780 | venduto dal cantiere il ventunesimo esemplare del flybridge

(Di venerdì 24 febbraio 2023)daildi780, yacht di 24 metri presentato ormai nel 2017 dalitaliano. L’unità venduta è al momento in fase di costruzione nelYachts di Cattolica in provincia di Rimini, con la sua consegna prevista per il 2024. Il design rinnovato di780 Il modello 780 presenta un baglio di 5,8 metri, un pescaggio di 1,94 e un volume totale di 68 Gross Tonnage. Il design esterno aerodinamico è frutto del lavoro dello studio Zuccon International Project, che ha curato anche il design degli interni. Il design sobrio e sofisticato, caratterizzato da geometrie pulite e materiali ricercati, trasmette una sensazione di lusso raffinato, interpretando al meglio i valori ...

Nei primi nove mesi del 2022ha registrato ordini per 1 miliardo di euro, quasi il 27 per cento in più su base annua, e ricavi per circamilioni, in crescita del 16,5 per cento. ...Per il resto si fanno ammirare lungo le banchine del salone americano ilYachts, i Riva 90 Argo e 56 Rivale, i Pershing 8X e 9X e la navetta Custom Line 33. Sanlorenzo, altro colosso del ...

Nel report annuale 2021 il Gruppo Ferretti ha riportato un fatturato netto di 898,4 milioni di euro, in crescita.MIAMI - La nautica da diporto, com’è noto, è uno dei settori in cui l’Italia è leader mondiale. L’intero comparto ha una fortissima ...