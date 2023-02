Ferrari, Sainz: “Non sappiamo ancora se siamo più veloci rispetto a Red Bull e Mercedes” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Carlos Sainz ha parlato a Sky Sport F1 delle impressioni sugli ultimi test della Ferrari: “Quale si adatta meglio a me? Finché non la portiamo al limite in qualifica non si può sapere, l’ultimo feeling lo capisci solo quando la macchina è al limite, io cerco di fare il mio programma di lavoro prima della prossima gara, questi test servono per cercare una risposta e sapere dove andare e dove no”. Il pilota ha poi commentato la situazione in cui il Cavallino ha mostrato debolezza rispetto alla Red Bull: “La priorità è il passo gara, in qualifica eravamo già molto più vicini alla Red Bull e quindi cerchiamo questo tipo di lavoro. Ottimista? Non lo so se siamo veloci o lenti. Lenti non lo siamo, quanto veloci rispetto a ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Carlosha parlato a Sky Sport F1 delle impressioni sugli ultimi test della: “Quale si adatta meglio a me? Finché non la portiamo al limite in qualifica non si può sapere, l’ultimo feeling lo capisci solo quando la macchina è al limite, io cerco di fare il mio programma di lavoro prima della prossima gara, questi test servono per cercare una risposta e sapere dove andare e dove no”. Il pilota ha poi commentato la situazione in cui il Cavallino ha mostrato debolezzaalla Red: “La priorità è il passo gara, in qualifica eravamo già molto più vicini alla Rede quindi cerchiamo questo tipo di lavoro. Ottimista? Non lo so seo lenti. Lenti non lo, quantoa ...

