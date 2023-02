Ferrari, la faccia di Leclerc ai box. Gira una voce: "A Maranello..." (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una prima giornata di verifiche, per capire i limiti di una SF-23 nata bene e che promette, nonostante il valore indiscusso di una Red Bull che ha iniziato come finito la scorsa stagione. L'immagine di Charles Leclerc visibilmente deluso ai box preoccupa gli uomini del Cavallino, per una stagione che non è partita come si sperasse: nervosa in curva, poco performante, rallentata dal porpoising. Presto per parlare di crisi, ma il volto del pilota monegasco, inquadrato durante la seconda sessione, ha allarmato i tifosi del Cavallino. Bene Sainz la mattina, ma pomeriggio da rivedere Il tutto dopo una mattinata abbastanza positiva, con Carlos Sainz che si è posizionato poco distante da Max Verstappen, è seguito un pomeriggio di difficoltà e domande impreviste. La macchina messa in pista per Leclerc non è sembrata quella che ci si aspettava. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Una prima giornata di verifiche, per capire i limiti di una SF-23 nata bene e che promette, nonostante il valore indiscusso di una Red Bull che ha iniziato come finito la scorsa stagione. L'immagine di Charlesvisibilmente deluso ai box preoccupa gli uomini del Cavallino, per una stagione che non è partita come si sperasse: nervosa in curva, poco performante, rallentata dal porpoising. Presto per parlare di crisi, ma il volto del pilota monegasco, inquadrato durante la seconda sessione, ha allarmato i tifosi del Cavallino. Bene Sainz la mattina, ma pomeriggio da rivedere Il tutto dopo una mattinata abbastanza positiva, con Carlos Sainz che si è posizionato poco distante da Max Verstappen, è seguito un pomeriggio di difficoltà e domande impreviste. La macchina messa in pista pernon è sembrata quella che ci si aspettava. ...

